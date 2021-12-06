Ankara'da iş bırakan sağlık çalışanları güvercin uçurdu

ANKARA'da Türkiye Kumu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin tüm sağlıkçılara uygulanmasına ilişkin taleplerini iş bırakıp, güvercin uçurarak iletti.

Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, İbni Sina Hastanesi önünde bir araya gelerek Tbmm Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sonuna bırakılan zam düzenlemesinin sadece hekimleri kapsamasına tepki gösterdi. Sağlık çalışanları pankart açıp, slogan atarak düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarına yönelik yapılmasını istedi. Türk Sağlık-Sen Üniversiteler Şube Başkanı Alparslan Cenk Kocabaş, sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için başlatılan mücadelede önce açıklama yaptıklarını daha sonra işe 1 saat geç gitme eylemi yaptıklarını, bugün de iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından taleplerinin yazılı olduğu not kağıtlarını ayaklarına bağladıkları güvercinleri uçurdu.