Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı
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Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.

Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Tahliye edilen 145 kişinin sokakta bekleyişi sürüyor.

Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı
Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı
Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı
Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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