Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çubuk - Karagöl grup yolu Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Hamza Demir yönetimindeki 06 LKK 96 plakalı otomobil ile Erdal Özbek idaresindeki 06 FFR 56 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Hamza, Meryem Şura ve Ümit Demir ile diğer araçta bulunan Sami ve Ceren Özbek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı
Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı
Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı
Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı
Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 19:54:01. #1.16#

title