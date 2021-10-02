Ankara'da hırsızlar yürüme engelli vatandaşın akülü sandalyesine göz koydu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da hırsızlar yürüme engelli vatandaşın akülü sandalyesine göz koydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da hırsızlar yürüme engelli vatandaşın akülü sandalyesine göz koydu

Ankara'nın Haymana ilçesinde hırsızlar, engelli kızı ile birlikte yaşayan yürüme engelli Burhanettin Özden'in akülü sandalyesini çaldı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Haymana ilçesinde hırsızlar, engelli kızı ile birlikte yaşayan yürüme engelli Burhanettin Özden'in akülü sandalyesini çaldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki yürüme engelli Burhanettin Özden'in, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hediye edilen akülü sandalyesi hırsızlar tarafından çalındı. Cami tuvaletine bakarak kendi gibi engelli olan kızına bakan Özden, sandalyesi çalınınca eve mahkum oldu.

Akülü sandalyesinin bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen Özden, "Sağ olsun PolatlıBelediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya hediye olarak bana elektrikli engelli araba vermişti. Ancak onu evimin önünden çaldılar. Eve sığmadığı için mecburen bahçede muhafaza ediyordum. Birkaç gün önce evde torunum varken, onu kandırarak götürmüşler. Arabamı hurdacıların aldığını düşünüyorum. Emniyete de haber verdim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Gören, duyan bilen varsa lütfen yardımcı olsunlar" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Kuryenin esrarengiz ölümünün altından hırsızlık çıktı

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Kuryenin esrarengiz ölümünün altından hırsızlık çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Özge Özder Oğuzhan Koç
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Hikmet Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da hırsızlar yürüme engelli vatandaşın akülü sandalyesine göz koydu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 08:15:54. #1.17#