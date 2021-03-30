Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da hafta sonu yasak var mı, saatleri kaç? Ankara'da cumartesi yasağı olacak mı?

Son dakika: Koronavirüs önlemlerine ilişkin gün itibariyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar açıklandı. En çok vatandaşlarımız Ankara'da hafta sonu yasak var mı? diye araştırıyor. Peki, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da hafta sonu yasak var mı, saatleri kaç? Ankara'da cumartesi yasağı olacak mı? Türkiye risk haritasında çok yüksek riskli yani kırmızı iller artı ve 58'e ulaştı. Peki, Ankara kırmızı mı, cumartesi yasak var mı?

Son dakika: Koronavirüs önlemlerine ilişkin gün itibariyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar açıklandı. En çok vatandaşlarımız Ankara'da hafta sonu yasak var mı? diye araştırıyor. Peki, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da hafta sonu yasak var mı, saatleri kaç? Ankara'da cumartesi yasağı olacak mı? Türkiye risk haritasında çok yüksek riskli yani kırmızı iller artı ve 58'e ulaştı. Peki, Ankara kırmızı mı, cumartesi yasak var mı? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı renkteki illerin 58'e ulaştığını belirtti. Öte yandan şu açıklamada bulundu; ''Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.'

ANKARA'DA CUMARTESİ YASAK OLACAK MI?

Kabine Toplantısı sonrasında kırmızı renkte olan Ankara'da da cumartesi kısıtlama olacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

YENİ RİSK HARİTASI

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı, 58 il kırmızı kategoriye geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

İLLERİN RİSK HARİTASINA GÖRE RENKLERİ

Mavi: Şırnak

Sarı: Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak,

Turuncu: Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir.

Kırmızı: Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL