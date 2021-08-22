Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi
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Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi

Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 31 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 31 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi. Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25'i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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