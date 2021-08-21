Ankara'da dövdükleri kızı videoya çeken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı
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Ankara'da dövdükleri kızı videoya çeken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara'da dövdükleri kızı videoya çeken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki H.A.'ya erkek arkadaşı R.B. ile şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan T.Y. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki H.A.'ya erkek arkadaşı R.B. ile şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan T.Y. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Aralarında yaşanan eski bir husumetten dolayı H.A.'yı erkek arkadaşıyla birlikte ıssız bir alana götürüp önce şiddet uygulayan ve bu görüntüleri cep telefonu ile kaydeden şüpheliler gözaltına alındı.

Görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasının ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şahısları önce gözaltına aldı sonrasında da haklarında adli işlem başlattığını duyurdu.

Kutludüğün Mahallesinde yaşanan olayda mağdur H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmadığı ifade edilirken olay sonrası kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşı R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. T.Y. ve R.B. hakkında adli işlemlerin başladığı belirtilirken Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde 21 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medyada (Instagram, Facebook) yer alan bir şahsın kıyafetlerinin çıkarılarak darp edilmesi videosu ile ilgili olarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da dövdükleri kızı videoya çeken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı - Haberler
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