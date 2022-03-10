Ankara'da dolmuşlar çalışıyor mu? Özel halk otobüsleri ve minibüsler çalışıyor mu? Dolmuşlar, minibüsler neden çalışmıyor, neden yok?

ANKARA (Haberler.com) - Ankara'da dolmuşlar çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle benzin fiyatları da ciddi yükselişe geçti. EPGİS tarafından bugün yapılan açıklamada önce benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruşluk zam geldiği belirtilmişi. EPGİS dün akşam saatlerinde ise zamların geri çekildiğini duyurdu. Peki, özel halk otobüsleri ve minibüsler çalışıyor mu?

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin ardından ham petrol varil fiyatının artmasından dolayı akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Dolmuş ve özel halk otobüsü şoförleri, gelen akaryakıt zamlarından sonra beklentilerinin karşılanmadığını belirterek bugünden itibaren kontak kapattı. Sabah saatlerinde ulaşım için toplu taşıma araçları ve dolmuşları kullanmayı düşünen vatandaşlar duraklarda kaldı.

ANKARA'DA DOLMUŞLAR ÇALIŞIYOR MU?

Art arda gelen zamlar nedeniyle büyük yükün altında kalan dolmuşçular da zamlar nedeniyle hizmet vermeyeceklerini duyurdu. Şoförlerin bu çıkışının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan jet açıklama geldi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Artan benzin fiyatlarının ardından özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararı aldığı Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan jet açıklama geldi. Yavaş, ücretsiz binen yolcuların paralarını belediyeden isteyen ve biletlerin en az 8 TL olmasını talep eden şoförlerin taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığını belirtti. Ancak Yavaş, bu süreçte tüm tarafların en az zarar göreceği şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafımız artan maliyetler karşısında hizmete devam edemeyeceklerini bildirdi. Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ TAŞIMA BEDELİNİ KARŞILAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yavaş'ın açıklaması şöyle:"Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkânları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkânları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Şunun bilinmesini isterim ki, artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sevgili hemşerilerime saygılarımla bildiririm."

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