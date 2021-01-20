Ankara'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı
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Ankara'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

20.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:44
Ankara'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltıANKARA'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, DHKP/C terör örgütü açık alan yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 15 av tüfeği fişeği ile çok sayıda örgütsel dergi-doküman ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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