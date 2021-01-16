Sokak ortasında büyük panik! Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı

Ankara'da, sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp rastgele havaya ateş açan şahıs büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu tüfeği yere bırakan şüpheli teslim oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde caddede elinde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan kişi, çevrede paniğe neden oldu.

Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp, Atatürk Caddesi'nde rastgele havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşadı. Çevredekiler, kendilerini korumaya aldı.

POLİS EKİPLERİ VATANDAŞI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Ancak şüpheli, caddede bağırıp, yine havaya ateş etti.

TESLİM OLDU

Bir süre sonra da elindeki silahı bırakıp, yere çökerek teslim oldu. Polis ekipleri, vatandaşı gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müfit ONBAŞI