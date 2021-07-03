Ankara'da Beşiktaş'ın şampiyonluk konseri
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Ankara'da Beşiktaş'ın şampiyonluk konseri

Ankara'da Beşiktaş'ın şampiyonluk konseri
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

ANKARA'da yaşayan Beşiktaşlılar, takımlarının şampiyonluğunu düzenlenen konserle kutladı.

ANKARA'da yaşayan Beşiktaşlılar, takımlarının şampiyonluğunu düzenlenen konserle kutladı.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Beşiktaşlılar Cemiyeti, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için ATO Congresium'un terasında konser düzenledi. 'Şampiyon Sensin' ismi verilen gecede yüzlerce Beşiktaşlı taraftar bir araya geldi. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan, çok zor bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Kulübün her yöneticisi, görevlisi o kadar çok çaba sarf etti. Bütün çabalarımıza değdi. Şimdi ise kutlama zamanı. Yorgunluğumuza değdi. Pandemi sebebiyle sizlerle çok ayrı kaldık. Yokluğunuzu çok hissettik. Sizi de çok özledik" dedi.Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahne alan EYPİO ve Gülşen, Beşiktaşlı sevenlerine konser verdi. 


Ankara'da Beşiktaş'ın şampiyonluk konseri
Ankara'da Beşiktaş'ın şampiyonluk konseri
Ankara'da Beşiktaş'ın şampiyonluk konseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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