Ankara'da beklenen kar yağışı başladı
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Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

24.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:33

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı Ankara'da gün boyu etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde kara dönüştü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışının cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Ankara'da kendini akşam saatlerinde gösterdi.

Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde yoğun kara dönüştü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı. Sıcaklığın 1 dereceyi gösterdiği kentte, arabaların üstü kar ile kaplandı. Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Meteoroloji, vatandaşları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Ankara'da beklenen kar yağışı başladı
Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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