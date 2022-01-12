Ankara'da avukatlardan 'Dilara Yıldız' eylemi - Haberler
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Ankara'da avukatlardan 'Dilara Yıldız' eylemi

Ankara'da avukatlardan 'Dilara Yıldız' eylemi
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ANKARA Barosu avukatları, meslektaşları Dilara Yıldız'ın (29) İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

ANKARA (DHA) - ANKARA Barosu avukatları, meslektaşları Dilara Yıldız'ın (29) İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

Ankara Adliyesi önünde toplanan çoğunluğu kadın avukatlar adına açıklamayı Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel yaptı. Koranel, bir meslektaşlarını kadın cinayetlerinde kaybetmenin derin üzüntüsü içine olduklarını belirterek, "Şiddet karşısında sağlam, somut, köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Kadın cinayetlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ve kadınların var olma haklarının ellerinden alındığını ifade eden Koranel, "Devlet toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika üretmekle ve eşitsizliğe sebep olabilecek ayrımcı, aşağılayıcı her türlü eylem ve söylemin karşısında olmakla yükümlüdür. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için zihniyet değişiminin, kadına bakış açısının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele etmek; bugün geldiğimiz noktada daha da önem kazanmaktadır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından avukatlar sloganlar atarak Kızılay meydanındaki baro merkezine yürüdü.


Ankara'da avukatlardan 'Dilara Yıldız' eylemi

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