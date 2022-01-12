Ankara'da avukatlardan 'Dilara Yıldız' eylemi

ANKARA (DHA) - ANKARA Barosu avukatları, meslektaşları Dilara Yıldız'ın (29) İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

Ankara Adliyesi önünde toplanan çoğunluğu kadın avukatlar adına açıklamayı Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel yaptı. Koranel, bir meslektaşlarını kadın cinayetlerinde kaybetmenin derin üzüntüsü içine olduklarını belirterek, "Şiddet karşısında sağlam, somut, köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.