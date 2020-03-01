Ankara'da apartmanın çatısında yangın
Haberler » Güncel » Ankara'da apartmanın çatısında yangın - Haber

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangınANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.

01.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:28
Ankara'da apartmanın çatısında yangın

'da apartmanın çatısında yangın

ANKARA'nın ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde 1109'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, tüm çatıyı etkisi altına aldı. Dumanları fark eden bina sakinleri, hızla apartmanı tahliye ederek, itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında apartmanda bulunan İlknur Tuğrul, dumanları fark edince korkuyla apartmanı terk ettiklerini belirtti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Ankara'da apartmanın çatısında yangın
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler