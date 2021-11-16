Son dakika... Ankara'da apartmanın 8'inci katında yangın; 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika... Ankara'da apartmanın 8'inci katında yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Ankara'da apartmanın 8'inci katında yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, 8 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

ANKARA'da, 8 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

Pursaklar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Saltuk Buğra Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın son katında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, çatıya sıçradı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tunç döküm işletmesinin çatısında çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Ankara'da apartmanın 8'inci katında yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika... Ankara'da apartmanın 8'inci katında yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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