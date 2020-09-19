Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu
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Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ara sokakta park halinde bulunan kamyonet yanarak kül oldu.

Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu
19.09.2020 05:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 05:45

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ara sokakta park halinde bulunan kamyonet yanarak kül oldu. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Muğla'dan gelen kamyonetin sürücüsü kamyonetini sokağa park ederek otele geçti. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alan kasası boş kamyonet alev topuna dönerek kül oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yanan aracın bitişiğindeki otomobil de hasar aldı. Küçük çapta patlamaların da duyulduğu yangında ölen ya da yaralanan olmazken mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı

Kamyonetin yandığını gören Cumhur Kuklapınar, patlama seslerini ve alevlerin yükseldiğini görünce korktuğunu daha sonra ise evinden getirdiği hortumla yangına müdahale ettiğini belirtti. Söndürme çabalarının yetersiz kaldığını söyleyen vatandaş, daha sonra yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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