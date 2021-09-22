Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı - Haberler
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Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

KAZIM KARABEKİR (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) karşısında meydana geldi. Tandoğan yönüne giden Enes Y. yönetimindeki 06 CLN 141 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.'nin kontrolündeki 06 Z 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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