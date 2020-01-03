Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu: Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı

03.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:44

ANKARA'da yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan ve 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı. Raporda, yangının ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Semih ve Hakan Aktaş kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı akşamı dışarıda eğlendikten sonra, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında, dedelerine ait eve geçti. Gençler uyuduktan sonra sabaha karşı yangın çıktı. Yangında Semih Aktaş (20), Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran (26) ile onları kurtarmak için eve giren 4'üncü katta oturan komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde bulunan 4 genç ile birlikte 8 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA