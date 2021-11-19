Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 5 yaralı

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binanın mutfak bölümlerinde göçük oluşurken, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 5 kişi yaralı kurtarıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Kılarpınarı Caddesi üzerinde 3 katlı binada saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binada yangın çıkarken, binada çökme meydana geldi. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi ile Başkent Gaz görevlileri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile yangın söndürüldü.