Ankara'da 26 sivil toplum kuruluşundan "İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin" açıklaması
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Ankara'da 26 sivil toplum kuruluşundan "İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin" açıklaması

Ankara'da 26 sivil toplum kuruluşundan 'İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin' açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Başkentte, Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO), "İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin" konulu basın açıklaması yaptı.

Başkentte, Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO), "İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin" konulu basın açıklaması yaptı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yapılan toplantıya, 26 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Filistin'in yanında olan herkese teşekkür etti.

Batı dünyasının İsrail'e destek verdiğini belirten Köylü, İsrail zulmünü ortaya koyan medya kuruluşlarının linç edilmeye çalışıldığını, İsrail katliamlarının dile getirilme çabalarının, "Yahudi düşmanlığı" şeklinde lanse edildiğini söyledi.

İsrail'in katliamları, "zevkle ve ibadet aşkıyla" yaptığını ifade eden Köylü, "Orada katliamlar yapılırken, tüm insanlığın onuru yok ediliyor. Gazze'de, Filistin'de yapılan direniş, insanlığın onurunun son direnişidir. Orası insanlık onurunun son kalesidir. Eğer o kale yıkılır, direniş biterse İsrail istediği yere girecek." dedi.

Dernek olarak Filistin'e yardım kampanyası başlattıklarını bildiren Köylü, yardımseverlere bağış çağrısında bulundu.

MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tonguç da Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı.

Tonguç, "Kudüs davası, milletimizin davasıdır. Türkiye cephe hattındadır, bizzat içindedir. Bugün Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te yaşananlar, yarın bütün Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da ve ülkemizde yaşanacağının numunesidir." diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan ise Filistin'de imanın, inancın ve sapan taşlarının teknolojik silahlara galip geldiğini dile getirdi. Turhan, İsrail'i protesto etme etkinliklerine devam edeceklerini kaydetti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, terör devleti İsrail'in dünyanın gözü önünde katliam yaptığını söyledi.

Filistin'de farklı dinler arasında değil, İsrail ile onun zulmüne karşı mücadele edenler arasında bir savaş olduğuna işaret eden Karaduman, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal edilirken yaşanan bunca zulme sessiz kalmak, eliyle müdahale etmesi gerekenlerin bu zulme karşı adım atmaması, diliyle bu yanlışı düzeltmesi gerekenlerin sessiz kalması, bu zulme kalbiyle buğzetmesi gerekenlerin harekete geçmemesi en büyük zillet olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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