İki gündür haber alınamayan 52 yaşındaki kişi aranıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden 2 gün önce ayrılarak 52 yaşındaki Tamer Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, dün durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, 3 çocuk babası Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarını, evinden ayrıldıktan sonra taksiye bindiği öğrenilen Yıldırım'ın en son görüldüğü, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı yolu üzerindeki Kızılek Mahallesi çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunlaştırdı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve vatandaşların destek verdiği, drone da kullanılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.