Ankara'da 13 şehit anıldı
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Ankara'da 13 şehit anıldı

15.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:10
Ankara'da 13 şehit anıldı

Ankara'da 13 şehit anıldıANKARA'da, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişi için saygı duruşunda bulundu.

Ankara'da 13 şehit anıldı

ANKARA'da, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişi için saygı duruşunda bulundu.

TGB üyesi bir grup, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen, 13 kişiyi anmak için Ulus Meydanı'nda toplandı. Ellerinde, 'ABD piyonu katil PKK', 'Mecliste terörist istemiyoruz', 'HDP kapatılsın' yazılı dövizler taşıyan grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. TGB Ankara İl Başkanı Kayahan Çetin, basın açıklamasında, 5 yıl önce Kızılay'da, Güvenpark'ta bombalar patlatan PKK'nın yine insanlıktan çıktığını ve silahsız vatandaşları şehit ettiğini söyledi. Çetin, "Amaç bellidir; sahada tutunacak dalı kalmayan PKK, Mehmetçiğimizi bir psikolojik savaşla, kara propagandayla suçlamak istemektedir. Peki bu kara propagandanın sözcüleri, memurları kimdir? Her söylemiyle, her eylemiyle Kandil'den yönlendirilen bir kukla olan terör örgütünün siyasi kanadı HDP, dün de bir düzmece yalanla kamuoyunu zehirlemeye çalıştı" dedi.'HDP KAPATILMALIDIR'Diyarbakır'da HDP binası önünde 1 yıldır nöbet tutan annelerin elinin bağrında olduğunu vurgulayan Çetin, HDP'li belediyelerine PKK'ya her türlü lojistik desteği verip alan açtığını söyleyerek, "HDP'nin her örgütü PKK'nın militan toplama merkezidir. Vatanımızı savunduğumuz her olayda HDP, psikolojik savaşın memuru, ezilen PKK'nın koruyucusu ve terör örgütünün propaganda aracıdır. Geçmişte Doğu ve Güneydoğumuzda HDP, PKK silahlı varlığına sırtını yaslıyordu. Şimdi durum değişmiştir. PKK, şehirlerde hayata HDP ile tutunmaktadır. Bu mizansen artık bitmelidir. Anayasamızın gereği yapılmalıdır, devletin üst kademelerinden gelen mesajlar hayata geçirilmelidir, herkes üzerine düşeni yapmalı ve HDP kapatılmalıdır. Analarımızın ağlamaması için kesin çözüm; PKK silahla bitirilecek, HDP kapatılacaktır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından 13 şehit için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Ankara'da 13 şehit anıldı
Ankara'da 13 şehit anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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