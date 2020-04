ANKARA Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak (2)AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI KILINDIDiyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak (2) AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI KILINDI Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Çok az sayıda kişinin katıldığı namazı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin kıldırdı. Şahin, namaz öncesi, 'Berat Gecesi: Af ve Arınma Vesilesi' başlığıyla okuduğu hutbede, "Önümüzdeki salı gününü çarşambaya bağlayan gece Berat Gecesidir. Berat gecesi, günahlarımıza tevbe etme, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve O'nun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir" dedi. CAMİLER BERAT GECESİ DE KAPALI Osman Şahin, insanlığın tarih boyunca zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirterek, "Bugün de insanların tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Rabbim, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Hastalarımıza Şafi ism-i celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan rabbimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin" dedi. Şahin ayrıca Berat Gecesi'nde de camilerin kapalı olacağını hatırlatarak, vatandaşın evlerinde aileleriyle ibadetlerini sürdürmesi tavsiyesinde bulundu. Kaynak: DHA