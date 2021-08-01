Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca devam eden ulaşım esnafına hijyen desteği kapsamında, dolmuş duraklarında maske dağıtımının yanı sıra sürücüler hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca devam eden ulaşım esnafına hijyen desteği kapsamında, dolmuş duraklarında maske dağıtımının yanı sıra sürücüler hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında Başkent'te hem esnafın hem de vatandaşın sağlığını korumak için 7/24 hijyen mesaisi harcıyor. Türkiye'de vaka sayılarının artışını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesince, salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında hijyen tedbirleri artırıldı. Ankara Zabıtasınca ise pandemi sürecinin başından itibaren ulaşım esnafına ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtılmaya devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Gülbaba Dolmuş Durağı'nda da maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkent'te her gün binlerce vatandaşın ulaşımının sağlandığı durakta 588 minibüse toplam 30 bin maske dağıtıldığını belirten Zabıta Şube Müdürü Bülent Bilkay Şeyda, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgının başladığı 2020 yılından itibaren özellikle minibüsçü esnafımıza, özel halk otobüsü esnafımıza ve ticari taksilere Büyükşehir Belediyesi olarak şeffaf kabin, maske, gıda ve maddi desteklerde bulunduk. Ankara genelinde hizmet veren 2 bin 231 dolmuşumuza da hafta içinde maske desteği sağlayacağız."

Büyükşehir Belediyesinin hijyen desteğinin önemine dikkat çeken Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesine minibüsçü camiasına yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. 19 aylık süreçte minibüsçü camiası özellikle maske alanında hiçbir sıkıntı çekmeden ve hiçbir maddi bedel ödemeden Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle birlikte bu konuyu aşmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına hijyen desteğine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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