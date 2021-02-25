Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belka, eski bir dizel otobüsü %100 elektrikli otobüse dönüştürdü. Sıfırdan üretim maliyetinin 3'te 1'i maliyete yapılan otobüs aynı segment dizel araca göre 5'te 1 yakıt tasarrufu sağlıyor. Tek şarjda 400 kilometre yol gidebilen teknolojik otobüs yollara çıktı.

Dizel araca göre daha tasarruflu olan elektrikli araçların daha da hayatın içine girmesi beklenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yaptığı otobüs taktir topladı.

KULLANIM ÖMRÜ DOLMUŞ OTOBÜS ELEKTRİKLİ OTOBÜSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

ABB iştiraki Belka, kullanım ömrü dolmuş bir dizel otobüsü %100 elektrikli otobüse dönüştürdü. Konuyla ilgili olarak hem ABB'nin hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hesabından bir paylaşım yapıldı.

EİNSTEİN'IN ÜNLÜ SÖZÜNE YER VERİLDİ

Videolu paylaşımın başında bilim insanı Albert Einstein'ın "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere" sözüne yer verildi.

"YAPILAMAZ DENİLENİ YAPTI"

Paylaşımda, Başkent'te dönüşümün başladığı vurgulandı ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belka yapılamaz denileni yaptı. Eski bir dizel otobüsü yüzde yüz elektrikle çalışan son teknolojiye sahip bir otobüse dönüştürdü. Hem de sıfırdan üretim maliyetinin 3'te 1'i maliyetle. Aynı segmentin dizel aracına göre 5'te 1 yakıt tasarrufuyla, Avrupa standartlarındaki testleri başarıyla geçerek..." denildi.

"TEKNOLOJİK OTOBÜSÜMÜZ ARTIK YOLLARDA"

Videonun devamında, "Tek şarjda 400 kilo menziliyle, çevreci sessiz ve ekonomik... Teknolojik otobüsümüz artık yollarda, Ankara'mıza Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadesine yer verildi.