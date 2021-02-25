Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı
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Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı

25.02.2021 10:16 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belka, eski bir dizel otobüsü %100 elektrikli otobüse dönüştürdü. Sıfırdan üretim maliyetinin 3'te 1'i maliyete yapılan otobüs aynı segment dizel araca göre 5'te 1 yakıt tasarrufu sağlıyor. Tek şarjda 400 kilometre yol gidebilen teknolojik otobüs yollara çıktı.

Dizel araca göre daha tasarruflu olan elektrikli araçların daha da hayatın içine girmesi beklenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yaptığı otobüs taktir topladı.

KULLANIM ÖMRÜ DOLMUŞ OTOBÜS ELEKTRİKLİ OTOBÜSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

ABB iştiraki Belka, kullanım ömrü dolmuş bir dizel otobüsü %100 elektrikli otobüse dönüştürdü. Konuyla ilgili olarak hem ABB'nin hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hesabından bir paylaşım yapıldı.

EİNSTEİN'IN ÜNLÜ SÖZÜNE YER VERİLDİ

Videolu paylaşımın başında bilim insanı Albert Einstein'ın "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere" sözüne yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı

"YAPILAMAZ DENİLENİ YAPTI"

Paylaşımda, Başkent'te dönüşümün başladığı vurgulandı ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belka yapılamaz denileni yaptı. Eski bir dizel otobüsü yüzde yüz elektrikle çalışan son teknolojiye sahip bir otobüse dönüştürdü. Hem de sıfırdan üretim maliyetinin 3'te 1'i maliyetle. Aynı segmentin dizel aracına göre 5'te 1 yakıt tasarrufuyla, Avrupa standartlarındaki testleri başarıyla geçerek..." denildi.

"TEKNOLOJİK OTOBÜSÜMÜZ ARTIK YOLLARDA"

Videonun devamında, "Tek şarjda 400 kilo menziliyle, çevreci sessiz ve ekonomik... Teknolojik otobüsümüz artık yollarda, Ankara'mıza Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadesine yer verildi.

Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı
Haber Yorumları (6)
MERSİN 33: Valla gülmekten kırıldım . Malumlar küçücük taksiyi yapamadan Mansur başkanım OTOBÜSÜNÜ YAPTI . . . Hemi deee yerli ve milliiiii . Kudurdunuz değil mi ? Kıskanmayın ne olur çok çalışın sizinde olur ( söz sahibi Maykıl Ceksın )
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GECEKONDU: Seni başkan yapacağız 20 yıllık tiranlığı yıkacağız
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ADAMSIN: batık bir anlaradan dimdik bir ankaraya doğru emin adımlarla helal sana mansur başkan
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