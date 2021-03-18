Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Yeşilin Başkenti" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Yeşilin Başkenti" projesi

18.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:32

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Yeşilin Başkenti" projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeşilin Başkenti" projesini hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Yeşilin Başkenti" projesi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeşilin Başkenti" projesini hayata geçiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i daha yeşil yapmak için harekete geçti. "Yeşilin Başkenti" projesi ile yeni bir kampanya başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla vatandaşları ağaç dikme kampanyasına davet etti. Başkan Yavaş, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Gelin Ankara'yı birlikte Yeşilin Başkenti'ne dönüştürelim, Milli Mücadele'nin kalbinde yeniden yeşerelim" ifadelerini kullandı.

Beş farklı lokasyon için bağış yapılabilecek

Vatadşalar, "www.yesilinbaskenti.com" adlı web sitesi aracılığıyla, internet üzerinden fidan bağışı yaparak, fidanların bakımı için de katkıda bulunabilecek. ANFA koordinatörlüğünde düzenlenen kampanya kapsamında sitede yer alan "Yaşam Paketi Satın Al" butonuna tıklayan vatandaşlar; Nusret Suman Anısına Tahar Tepesi'ne, Feriha Sanerk Anısına Yakacık Kırandağı'na, Halil İnalcık Anısına İncek TOKİ altına, Özlem Türeci Adına Beysukent Ceren Damar Parkı'na, Sabiha Gökçen Anısına ise Çankaya Dikmen 4.Etap lokasyonuna dikilmek üzere 150-200 cm boylarında karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı bağışında bulunabilecek. Kampanyanın web sayfasında hediye gönderme opsiyonu ile başkası adına hediye fidan alabilmek de mümkün olacak. Yerli üreticilere destek olmak amacıyla her satın alma işlemi sonrası sistem tarafından fidan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür sertifikası da oluşturulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yeşilin Başkenti' projesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yeşilin Başkenti' projesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yeşilin Başkenti' projesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yeşilin Başkenti' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Hakan Özmert Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Yeşilin Başkenti" projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:34:16. #1.16#
title