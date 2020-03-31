Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bağış kampanyası
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bağış kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bağış kampanyası Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için "6 Milyon Tek Yürek" adıyla bağış kampanyası başlattı.

31.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:49
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bağış kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bağış kampanyası

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için "6 Milyon Tek Yürek" adıyla bağış kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "6 Milyon Tek Yürek" adıyla toplumsal dayanışma amaçlı bir bağış kampanyası başlattı. Hem bağış kampanyasını hem de hazırladıkları "Ekonomik Koruma Paketi"nin ayrıntılarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Mansur Yavaş, 150 bin aileye gıda yardımı yaptıklarını ancak hazırlıklarını 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapacak şekilde tamamladıklarını belirtti. Herhangi bir gelire sahip olmayan ailelere 'Acil Nakit Desteği' verileceğini belirten Yavaş, "İlk etapta 150'si engelli, 775 simitçi esnafımıza 500'er lira maddi ve gıda desteğine başlandı" dedi. Yavaş, gıda kolisi ya da nakdi yardım almak isteyen vatandaşlar ile bağış kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşların ise Başkent153, Başkent Mobil uygulaması veya Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Kampanyaya iş adamlarından sanatçılara, öğretmeninden sporcusuna kadar birçok kesimden destek geldi. EGO otobüs şoförleri de kendi aralarında topladıkları para ile kampanyaya destek verdi. EGO 2. Bölge Müdürlüğünde görevli otobüs şoförlerinin yaşanan küresel salgın nedeniyle işini kaybeden, geçim sıkıntısı çeken ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenlenen yardım kampanyasına katıldığını belirten Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, "Bu kampanyada şu ana kadar 20 bin 947 TL para toplandı ve Büyükşehirin yardım hesabına aktarıldı. Bu kampanyaya destek verdikleri için her gün risk altında çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve onları canı gönülden alkışlıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Mansur Başkanımız ile beraber her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanlarındayız" dedi.

Kriz masası 7/24 hizmet veriyor

Devam eden salgın hastalık sürecinde Başkent153 ile 7/24 hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daire başkanlıklarının temsilcilerinden oluşturulan Kriz Masası ile de vatandaşlardan gelen tüm ihtiyaç ve taleplere çözüm üretmeye çalışıyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, "İlk günden itibaren alınması gereken önlemler için hazırlıklarımızı yaptık. Çağrı Merkezi ve Destek Masası oluşturduk. Günlük gıda, sağlık ve hijyen ile kumanya taleplerini alıyoruz. Arayan vatandaşlarımızı psikolojik destek için de uzmanlarımızla görüştürüyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen talepleri de çözmeye çalışarak, dezenfeksiyon taleplerini yerine getirmek için çaba harcıyoruz" dedi.

Acil ve gerekli olanlar hariç ihalelere ara

Büyükşehir Belediyesi, canlı olarak yayınlanan ihaleler için de yeni bir düzenlemeye giderek, acil olmayan ihaleleri erteleme kararı aldı.

Korona virüs ile mücadeleye aralıksız devam eden BELPLAS AŞ ekipleri, Devlet Tiyatroları'ndan Şevkat Evleri'ne, toplu taşıma araçlarından kamu binalarına kadar birçok noktada dezenfeksiyon işlemini sürdürüyor. Muhtarlarla iletişim içinde olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için muhtarlıklara da yoğun dezenfeksiyon uyguluyor. Orhun Mahallesi Muhtarı ve Etimesgut Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Yalçın, "Bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayarak dezenfekte işlemi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyemize ve Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum" derken, Fatih Sultan

Mahallesi Muhtarı Nihal Öge, "Baştan beri yanımızda olan Büyükşehir Belediyesine ve başından beri yanımızda olan Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bağış kampanyası

Kaynak: İHA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bağış kampanyası
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