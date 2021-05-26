Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde toplu ulaşımda kullanacağı 301 otobüsün alımı için düzenlenen ihaleyi kazanan firmalarla sözleşme imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde toplu ulaşımda kullanacağı 301 otobüsün alımı için düzenlenen ihaleyi kazanan firmalarla sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihaleyi kazanan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otokar Genel Müdürü Ahmet Serdar Görgüç, CHP'nin Ankara Milletvekillleri Ali Haydar Hakverdi ve Yıldırım Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar'ın yanı sıra belediye bürokratları katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, otobüs ihalesini kazanan firmalarla imzalanacak sözleşmeyle insan odaklı belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini belirtti.

Yavaş, ihalesi tamamlanan otobüslerin tesliminin 6 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Süreç tamamlandığında, doğal gazla çalışan, 168'i körüklü 273 otobüs ile 28 dizel otobüsü toplu taşıma filomuza kazandırmış olacağız. Bunlara ilave olarak, 3 adet elektrikle çalışan otobüsü, 51 adet midibüsü ve BELKA şirketimizin kendi imkanlarıyla dizelden elektrikliye dönüştüreceği 22 adet otobüsü hesapladığımızda, tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak. Kredinin onaylanma süreci daha erken tamamlanmış olsaydı, yaklaşık 1 yıl kaybedilmemiş olacak, söz konusu otobüsler şimdi Ankara halkının hizmetinde, seferde bulunacaktı."

Yavaş, açıklamaların ardından 2010 ile 2020 yıllar arasında nüfus ve otobüs sayısı, ihalesi tamamlanan otobüslerin teknik özellikleri ve kredi onaylama sürecine ilişkin bir sunum yaptı.

"Üç Trambüs hattıyla ilgili 'Avan Proje' çalışmalarına başlanılmıştır"

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu ulaşım amacıyla en son 2013'te otobüs alımının yapıldığını söyledi.

Otobüs alımı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan görüşmelerin sonucunda yüzde 90'ı doğal gazlı (CNG) olmak üzere 282 otobüs alımı ve 2 doğal gaz dolum istasyonunun yapılması için karar aldıklarını belirten Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı düşüncesiyle, 57 milyon avroluk dış finansman için EBRD'den kredi talebinde bulunulmuştur. Kredi faiz oranı piyasanın çok altında olacak şekilde 3,2'dir. 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli olarak anlaşılmıştır. Bu krediyi tercih etmemizin bir başka nedeni de bazı projelerle ilgili hibe kullanma imkanının bulunmasıydı. Nitekim, EBRD'den toplam 1 milyon 55 bin avro tutarında hibe alınması olanaklı hale gelmiş, bu hibelerin bir kısmı fiilen kullanılmış, geri kalan kısmının tamamı da süreç içerisinde kullanılacaktır."

Kent genelinde uygulanmak üzere trambüs ve monoraydan oluşan iki yeni proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Alkaş, şunları kaydetti:

"Üç trambüs hattıyla ilgili 'Avan Proje' çalışmalarına başlanılmıştır. Bu hatlar, Ulus-Yenikent Trambüs Hattı, M2-M3 (Koru-Devlet Mahallesi) Sincan bağlantılı Trambüs Hattı ve Gar-Karapürçek Trambüs Hattıdır. Toplamda üç hatta yapılacak trambüs çalışmasıyla 38 adet 18 metrelik, 39 adet de 25 metrelik yeni elektrikli otobüs alınması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla çıkan sonuçlara göre nihai karar verilecektir. Trambüs projelerinin yapımının kararlaştırılması halinde yaklaşık 16-20 ay arasında da projelerin tamamlanması öngörülmektedir. Üç hat içerisinde Ulus-Karapürçek hattında, bölgenin fiziki şartlarına uygun olarak Monoray Sistemi için alternatif bir çalışma da yapılmaktadır."

İhaleyi kazanan firmaların yöneticileri ise sözleşmede ilan edilen tarihlerde otobüsleri belediyeye teslim edeceklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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