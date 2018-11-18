Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Üye Seçimi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, farklı nedenlerle düşen ve boşalan meclis üyeliklerine yeni üye seçimleri yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığındaki toplantıda, 24 Ekim'de vefat eden Akyurt AK Partili meclis üyesi İlhan Şener'in yerine Akyurt AK Parti meclis üyesi Hilal Ayık seçilirken, Şener'den boşalan komisyon üyeliği görevine de Ayık getirildi.

Meclis toplantılarına mazereti olmadan üç kez katılmadığı gerekçesiyle hem Beypazarı hem de Büyükşehir Belediyesindeki üyeliği düşen AK Parti Beypazarı Meclis Üyesi İbrahim Demir'in yerine Hüseyin Demirezen getirilirken, MHP'li Beypazarı Meclis Üyesi İskender Başer de partisinden istifa ederek bağımsız üye oldu.

Öğrencilere yardım

Meclis toplantısında, belediyeye ait Kadın Konuk Evlerinde barınan kadın ve çocuklara harçlık verilmesinin devamına karar verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyeye bağlı Çocuk Koruma Evleri'nde kalan kimsesiz çocuklara 2019 mali yılı içinde yapılacak öğrenim yardımını da belirledi.

Buna göre, ilkokul öğrencilerine aylık 200 lira, ortaokul öğrencilerine aylık 230 lira, lise öğrencilerine ise 280 lira öğrenim yardımı yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

Her bir öğrenciye, aylık 60'lık Ankarakart ve paso verilmesi de karara bağlandı.

Yerli yazılım "Pardus"un kullanımı yaygınlaştırılacak



TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım "Pardus" işletim sistemine geçiş yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim altyapısındaki dönüşüm çalışmaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile protokol imzalayacak.

Pardus ve açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının yaygınlaştırılması, eğitim süreçlerinin sağlanması için Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile protokol imzalanması Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dipkarpaz Belediyesine destek yapılması da kararlaştırıldı.

KKTC Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyetin, Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyareti sırasında gündeme gelen "Doğa Parkı" projesine katkı sağlanması konusu Meclis'te görüşülerek kabul edildi.