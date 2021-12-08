Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yavaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Yavaş, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın, gece Ankara Kalesi üzerinde beliren dolunayı objektifine yansıttığı "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafını seçti. Yavaş, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", spor alanında ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Yavaş, "Spor dalındaki, azmin zaferini ve vazgeçmemeyi gösteren çok güzel bir fotoğraftı. Yine aynı şekilde seçtiğim müsilaj fotoğrafı, akla gelmedik bir olayın nelere mal olduğunu ve çevreye yaptığımız ihaneti gösteriyordu. Yaşam kategorisinde Ankara Kalesi fotoğrafı olunca başkasını seçmeme fırsat olmadı. Ankara Kalesi ihtişamı ile dolunay birbirine çok yakışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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