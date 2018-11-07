Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan 'Aday Olacak Mısınız?' Sorusuna Yanıt: Partimiz Karar Verir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mart 2019'da yapılacak 'Yerel seçimlerde aday olacak mısınız?' sorusuna, "Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir" yanıtını verdi.

"ADAY TESPİTİNİ BEN YAPMIYORUM"

A Haber'de katıldığı programda 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Siz herhalde bu soruyu yanlış yere soruyorsunuz. Aday tespitini ben yapmıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna

"ADAY OLUNMAZ ADAY GÖSTERİLİR"

AK Partili Tuna, "Sayın genel başkanımız ve yetkili kurulların en doğru adayı seçeceklerine benim şüphem yok. Aday olunmaz, aday gösterilir. Ben aday oluyorum demenin de bir faydası yok. Bütün partilerde olduğu gibi seçim çevrelerinde seçimi kazanacaklarına inanılan kişiler aday gösterilir. Bizim partimizin kurulları da en güzel kararı verecektir" ifadelerini kullandı.