Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 19-20 Mayıs ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 19-20 Mayıs ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beypazarı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Mayıs Ankara Beypazarı su kesintisi saatleri...

Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.05.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 19.05.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi 115.Yıl Sokakta oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi 115.Yıl Sokak ,Hastane Ve Civarı

Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 19-20 Mayıs ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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