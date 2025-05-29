Ankara BALA su kesintisi! 29-30 Mayıs ASKİ Bala su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bala su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.05.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.05.2025 18:00:00

Detay: Büyükcamili Mahallesi içerisinde içme suyu deposu vana odasında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeni ile planlı su kesintisi yapılacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir.

Etkilenen Yerler: Büyükcamili