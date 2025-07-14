Ankara ALTINDAĞ su kesintisi! 14-15 Temmuz ASKİ Altındağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ALTINDAĞ su kesintisi! 14-15 Temmuz ASKİ Altındağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Altındağ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Altındağ ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Temmuz Ankara Altındağ su kesintisi saatleri...

Altındağ su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.07.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 20:00:00

Detay: Baraj mahallesi Alparslan Sokak İle Altınordu sokak köşesindeki İçme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallenin Bir Kısmı

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Arıza Tarihi: 13.07.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 23:50:00

Detay: Kavaklı mahallesi küme evleri içerisindeki terfi istasyonumuzda pompa arızası meydana gelmiş olup yüksek kotlarda basınç düşüklüğü ve kesinti problemi yaşanabilir. Arızanın onarımı için ilgili birimlerimiz çalışma yapmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek mahallelerinin bir kısmı

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