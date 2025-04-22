ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 23 Nisan'da Ankara'da hangi etkinlikler olacak? Ankara 23 Nisan etkinlikleri ve ücretsiz konserler!
Ankara 23 Nisan etkinlikleri, 2025 yılında da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'nın dört bir yanında birbirinden renkli ve ücretsiz etkinlikler düzenleniyor. Peki, 23 Nisan'da Ankara'da hangi etkinlikler olacak? İşte Ankara 23 Nisan etkinlikleri ve 23 Nisan ücretsiz konserler hakkında merak edilen tüm detaylar!
Ankara 23 Nisan etkinlikleri, eğlenceli atölyelerden gösterilere, konserlerden tiyatro performanslarına kadar birçok sürprizle dolu olacak. Ankara 23 Nisan etkinlikleri programı sayesinde, hem çocuklar hem de aileler keyifli bir gün geçirecek. 23 Nisan ücretsiz konserler de bu özel günün coşkusunu artıracak. Peki, 23 Nisan'da Ankara'da hangi etkinlikler olacak? Ankara 23 Nisan etkinlikleri ve ücretsiz konserler!
ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Ankara'daki ücretsiz çocuk etkinlikleri arasında bu yıl Polatlı Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, eğlence dolu içerikleriyle dikkat çekiyor.
Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Saat: 15.00
Yer: TCDD Gar (Feshane) Alanı – Polatlı
Katılım ücretsizdir.
- Renkli Kukla Gösterileri
- Geleneksel Halk Oyunları
- Eğlenceli Yüz Boyama Etkinlikleri
- Karagöz ile Hacivat Gösterisi
- Balon Dağıtımları
- Şişme Oyun Grupları
Tarih: 22-23 Nisan 2025
Yer: Çubukabad Parkı
Saat: 11.00 – 19.00
İki gün boyunca devam edecek bu şenlikte çocukları bekleyen bazı başlıca aktiviteler:
- Sihirbaz gösterileri
- Okçuluk etkinlikleri
- Uzun adam performansı
- Ateş gösterisi
- Kukla sahneleri
- Eğlenceli aktivite grupları
- Şişme oyun parkurları
Mamak Belediyesi tarafından organize edilen tören, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü sabah saat 08.30'da başlayacak. Tören alanı, T.C. Mamak Belediyesi Başkanlık Binası'nın önü olarak belirlendi. (Adres: Hüseyingazi Mah. Mamak Cad. No: 181 Mamak)
Bu etkinlik, her yaş grubundan çocuk ve yetişkinin katılımına açıktır. Katılımcılar Türk bayraklarıyla donatılan alanda bayram coşkusunu hep birlikte paylaşacak. Ailelerin özellikle çocuklarıyla birlikte katılım göstermesi bekleniyor.