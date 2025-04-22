ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 23 Nisan'da Ankara'da hangi etkinlikler olacak? Ankara 23 Nisan etkinlikleri ve ücretsiz konserler!

Ankara 23 Nisan etkinlikleri, eğlenceli atölyelerden gösterilere, konserlerden tiyatro performanslarına kadar birçok sürprizle dolu olacak. Ankara 23 Nisan etkinlikleri programı sayesinde, hem çocuklar hem de aileler keyifli bir gün geçirecek. 23 Nisan ücretsiz konserler de bu özel günün coşkusunu artıracak. Peki, 23 Nisan'da Ankara'da hangi etkinlikler olacak? Ankara 23 Nisan etkinlikleri ve ücretsiz konserler!

ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

Ankara'daki ücretsiz çocuk etkinlikleri arasında bu yıl Polatlı Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, eğlence dolu içerikleriyle dikkat çekiyor.

Polatlı Belediyesi

Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Saat: 15.00

Yer: TCDD Gar (Feshane) Alanı – Polatlı

Katılım ücretsizdir.

Renkli Kukla Gösterileri

Geleneksel Halk Oyunları

Eğlenceli Yüz Boyama Etkinlikleri

Karagöz ile Hacivat Gösterisi

Balon Dağıtımları

Şişme Oyun Grupları

Çubuk Belediyesi

Tarih: 22-23 Nisan 2025

Yer: Çubukabad Parkı

Saat: 11.00 – 19.00

İki gün boyunca devam edecek bu şenlikte çocukları bekleyen bazı başlıca aktiviteler:

Sihirbaz gösterileri

Okçuluk etkinlikleri

Uzun adam performansı

Ateş gösterisi

Kukla sahneleri

Eğlenceli aktivite grupları

Şişme oyun parkurları

Mamak Belediyesi

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen tören, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü sabah saat 08.30'da başlayacak. Tören alanı, T.C. Mamak Belediyesi Başkanlık Binası'nın önü olarak belirlendi. (Adres: Hüseyingazi Mah. Mamak Cad. No: 181 Mamak)

Bu etkinlik, her yaş grubundan çocuk ve yetişkinin katılımına açıktır. Katılımcılar Türk bayraklarıyla donatılan alanda bayram coşkusunu hep birlikte paylaşacak. Ailelerin özellikle çocuklarıyla birlikte katılım göstermesi bekleniyor.