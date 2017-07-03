Anız Yakanlar Cezanladırılacak

Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, tarlalarındaki anızları yakarak imha eden çiftçilere para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yaptığı açıklamada, anızın organik yapıya sahip olduğu ve mutlak suretle toprağa karışması gerektiğini ancak ilde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınlarının görüldüğünü belirtti.



Anızların yakılmasıyla toprak verimliliğinin düştüğünü ve bu durumun zamanla çölleşmeye neden olduğunu dile getiren Atalar, "Anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini düşürmekte, zarar vermektedir. Evlerimizin içine kadar kül, duman girmekte, toprağımız, hayvanlarımız, tüm doğa, anız yangınlarından zarar görmektedir." ifadelerini kullandı.



Anız yakılmasının yasak olduğu ve yakanlara dekar başına 42,44 lira idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunan Atalar, yakılan alanların meskun mahallere, orman veya sulak alanlara bitişik olması durumunda ise bu cezanın beş kat arttırılarak uygulanacağını bildirdi.



Atalar, vatandaşların anız yangınlarını, yol açacağı tehlikenin önlenmesi için vakit kaybetmeden 110 İtfaiye, 177 Orman, 155 Polis ve 156 Jandarma ihbar hatlarına bildirmelerini istedi.