Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı tekrar gözaltına alındı

16.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:28

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınan Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı iş insanı Mehmet A., paylaştığı videoda, 10 Kasım günü Anıtkabir'de, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür etti.

Büyük tepki çeken paylaşımın ardından savcılık, Mehmet A. hakkında soruşturma başlattı. İş insanı Mehmet Avcı, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA YİNE VİDEO YAYINLADI

Hakkında 7 gün imza ve yurtdışı yasağı verilip, adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet A., salıverildikten sonra da "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu" oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması sebebiyle yeniden gözaltına alındı.

Mehmet A.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gözaltı işlemiyle ilgili açıklama yapan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Başsavlığımız tarafından 15/11/2019 tarihinde Facebook sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet Avcı' nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyleCumhuriyet Başsavcılığımızca 16/11/2019 tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır.