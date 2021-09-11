Anıl Piyancı - Ateşe Verdik sözleri! 'Ateşe Verdik' şarkı sözleri nelerdir? Rap şarkısı hakkında bilgiler!

Anıl Piyancı - Ateşe Verdik rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANIL PİYANCI - ATEŞE VERDİK SÖZLERİ

Ateşe verdik her yeri

Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanıyor yaraların off

Hoş geldin cehenneme hoş

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Yürümedi ite kaka hayatınız külüstür

Bugün varız yarın yokuz dedin hergün süründün

Kökledin gazı gitmedi sadece var gürültü

Kurmuşun onca hayal hayat silip süpürsün

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Diye mi sonra sarıp içti seni tütünsüz

Suçladılar çıktı mahkemede sonuç hükümsüz

Şairler yansıtamaz gerçekleriküfürsüz

Yazdıkça yazdık bugün kağıt kalem mühürsüz

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Kaldık mı baş başa bak

Bastınız yaş taşa yaş

Delik bul kaç kaçacak

Nereye kaçıcan aga

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Gö*ün başın ayrı oynuyor lan baştan aşağıya

Bütün kariyerin dedikodu hay maşallah

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Ama dur daha gelmemiş bi son barımız var

Benden olsun yol paranızda

Deldi geçti top aranızdan

Surları yıkacak bombalar hızla

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Ateşi hissedecek çok aranızda

Sandılar bizi hep bak çok paramız var

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Ateşe verdik heryeri

Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanıyor yaraların off

Hoş geldin cehenneme hoş

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Hoş geldin cehenneme merhaba de

Bi yerde ter atak

Cehenneme merhaba de

Bi yerde ter atak

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Burda tek duygu var o da acı bol bol

Aynaya bakma içiyoruz suratımız mosmor

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Dosdoğru git gör her yer tanıdık

Gel sen de yok yabancı hiç çekinme herkes takılır

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Yanmış bak herkes yaralı

Çıkardı er geçyalanın

Yanlışlar her genç adamın

Hakkıdır sen geç bakalım

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Gel torun sen konuş şimdi

Mert olun sert oyun ciddi

Ver komuther sorun bitsin

Pert olur her domuz pi*lik

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İster miydin fal bakan kızher b*ku bilsin

Zaten çırılçıplak kalmışım ben sen soyun gitsin

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Ateşe verdik heryeri

Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanıyor yaraların off

Hoş geldin cehenneme hoş

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