Anıl Piyancı - Ateşe Verdik sözleri! 'Ateşe Verdik' şarkı sözleri nelerdir? Rap şarkısı hakkında bilgiler!
Anıl Piyancı'nın yeni şarkısı Ateşe Verdik 3 Eylül'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 150 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Ateşe Verdik şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Ateşe Verdik sözleri nelerdir? Anıl Piyancı - Ateşe Verdik şarkı sözleri nedir?
Anıl Piyancı - Ateşe Verdik rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANIL PİYANCI - ATEŞE VERDİK SÖZLERİ
Ateşe verdik her yeri
Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Kanıyor yaraların off
Hoş geldin cehenneme hoş
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Yürümedi ite kaka hayatınız külüstür
Bugün varız yarın yokuz dedin hergün süründün
Kökledin gazı gitmedi sadece var gürültü
Kurmuşun onca hayal hayat silip süpürsün
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Diye mi sonra sarıp içti seni tütünsüz
Suçladılar çıktı mahkemede sonuç hükümsüz
Şairler yansıtamaz gerçekleriküfürsüz
Yazdıkça yazdık bugün kağıt kalem mühürsüz
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Kaldık mı baş başa bak
Bastınız yaş taşa yaş
Delik bul kaç kaçacak
Nereye kaçıcan aga
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Gö*ün başın ayrı oynuyor lan baştan aşağıya
Bütün kariyerin dedikodu hay maşallah
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Ama dur daha gelmemiş bi son barımız var
Benden olsun yol paranızda
Deldi geçti top aranızdan
Surları yıkacak bombalar hızla
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Ateşi hissedecek çok aranızda
Sandılar bizi hep bak çok paramız var
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Ateşe verdik heryeri
Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Kanıyor yaraların off
Hoş geldin cehenneme hoş
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Hoş geldin cehenneme merhaba de
Bi yerde ter atak
Cehenneme merhaba de
Bi yerde ter atak
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Burda tek duygu var o da acı bol bol
Aynaya bakma içiyoruz suratımız mosmor
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Dosdoğru git gör her yer tanıdık
Gel sen de yok yabancı hiç çekinme herkes takılır
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Yanmış bak herkes yaralı
Çıkardı er geçyalanın
Yanlışlar her genç adamın
Hakkıdır sen geç bakalım
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Gel torun sen konuş şimdi
Mert olun sert oyun ciddi
Ver komuther sorun bitsin
Pert olur her domuz pi*lik
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İster miydin fal bakan kızher b*ku bilsin
Zaten çırılçıplak kalmışım ben sen soyun gitsin
***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Ateşe verdik heryeri
Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Kanıyor yaraların off
Hoş geldin cehenneme hoş