Anıl Piyancı - Ateşe Verdik sözleri! 'Ateşe Verdik' şarkı sözleri nelerdir? Rap şarkısı hakkında bilgiler! - Haberler
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Anıl Piyancı - Ateşe Verdik sözleri! 'Ateşe Verdik' şarkı sözleri nelerdir? Rap şarkısı hakkında bilgiler!

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Anıl Piyancı - Ateşe Verdik sözleri! 'Ateşe Verdik' şarkı sözleri nelerdir? Rap şarkısı hakkında bilgiler!

Anıl Piyancı'nın yeni şarkısı Ateşe Verdik 3 Eylül'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 150 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Ateşe Verdik şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Ateşe Verdik sözleri nelerdir? Anıl Piyancı - Ateşe Verdik şarkı sözleri nedir?

Anıl Piyancı - Ateşe Verdik rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANIL PİYANCI - ATEŞE VERDİK SÖZLERİ

Ateşe verdik her yeri

Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanıyor yaraların off

Hoş geldin cehenneme hoş

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yürümedi ite kaka hayatınız külüstür

Bugün varız yarın yokuz dedin hergün süründün

Kökledin gazı gitmedi sadece var gürültü

Kurmuşun onca hayal hayat silip süpürsün

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Diye mi sonra sarıp içti seni tütünsüz

Suçladılar çıktı mahkemede sonuç hükümsüz

Şairler yansıtamaz gerçekleriküfürsüz

Yazdıkça yazdık bugün kağıt kalem mühürsüz

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kaldık mı baş başa bak

Bastınız yaş taşa yaş

Delik bul kaç kaçacak

Nereye kaçıcan aga

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Gö*ün başın ayrı oynuyor lan baştan aşağıya

Bütün kariyerin dedikodu hay maşallah

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Ama dur daha gelmemiş bi son barımız var

Benden olsun yol paranızda

Deldi geçti top aranızdan

Surları yıkacak bombalar hızla

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ateşi hissedecek çok aranızda

Sandılar bizi hep bak çok paramız var

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ateşe verdik heryeri

Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanıyor yaraların off

Hoş geldin cehenneme hoş

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hoş geldin cehenneme merhaba de

Bi yerde ter atak

Cehenneme merhaba de

Bi yerde ter atak

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Burda tek duygu var o da acı bol bol

Aynaya bakma içiyoruz suratımız mosmor

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Dosdoğru git gör her yer tanıdık

Gel sen de yok yabancı hiç çekinme herkes takılır

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yanmış bak herkes yaralı

Çıkardı er geçyalanın

Yanlışlar her genç adamın

Hakkıdır sen geç bakalım

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Gel torun sen konuş şimdi

Mert olun sert oyun ciddi

Ver komuther sorun bitsin

Pert olur her domuz pi*lik

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İster miydin fal bakan kızher b*ku bilsin

Zaten çırılçıplak kalmışım ben sen soyun gitsin

***** Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ateşe verdik heryeri

Sarıyor her yanını kor Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanıyor yaraların off

Hoş geldin cehenneme hoş

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Haber: Anıl Piyancı - Ateşe Verdik sözleri! 'Ateşe Verdik' şarkı sözleri nelerdir? Rap şarkısı hakkında bilgiler! - Haberler
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