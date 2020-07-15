Aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı
Bilecik'te aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı.
15.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:55
Bilecik'te aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Erman P. yönetimindeki 11 EP 170 plaka kamyonet, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan E.Ç.'ye (5) çarptı. Yaralanan çocuk, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İHA