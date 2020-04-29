Angrezi Medium Filmi Angrezi Medium filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Angrezi Medium filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Homi Adajania'nın yaptığı filmin senaryosunu Bhavesh Mandalia, Gaurav Shukla, Vinay Chhawal ve Sara Bodinar kaleme alıyor. Başrolleri ise Irrfan Khan, Radhika Madan, Kareena Kapoor, Deepak Dobriyal ve Dimple Kapadia paylaşıyor. Yönetmen: Homi Adajania Senaryo: Bhavesh Mandalia, Gaurav Shukla, Vinay Chhawal, Sara Bodinar Oyuncular: Irrfan Khan, Radhika Madan, Kareena Kapoor, Deepak Dobriyal, Dimple Kapadia, Ranvir Shorey, Pankaj Tripathi, Kiku Sharda, Tillotama Shome , Zakir Hussain Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: Angrezi Medium Yapımcı Firma: Maddock Films Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Hindistan Orijinal Dili: Hintçe Filmin Süresi: 145 dk. Dağıtıcı Firma: Maddock Films Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Angrezi Medium Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com