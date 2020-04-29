Angrezi Medium Filmi
Angrezi Medium filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Angrezi Medium filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Homi Adajania'nın yaptığı filmin senaryosunu Bhavesh Mandalia, Gaurav Shukla, Vinay Chhawal ve Sara Bodinar kaleme alıyor. Başrolleri ise Irrfan Khan, Radhika Madan, Kareena Kapoor, Deepak Dobriyal ve Dimple Kapadia paylaşıyor.
Yönetmen: Homi Adajania
Senaryo: Bhavesh Mandalia, Gaurav Shukla, Vinay Chhawal, Sara Bodinar
Oyuncular: Irrfan Khan, Radhika Madan, Kareena Kapoor, Deepak Dobriyal, Dimple Kapadia, Ranvir Shorey, Pankaj Tripathi, Kiku Sharda, Tillotama Shome , Zakir Hussain
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Angrezi Medium
Yapımcı Firma: Maddock Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Hindistan
Orijinal Dili: Hintçe
Filmin Süresi: 145 dk.
Dağıtıcı Firma: Maddock Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Angrezi Medium Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com