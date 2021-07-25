Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi
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BBC

Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi

Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi
BBC - Haberler | Dünya

Brad Pitt'le velayet konusunda uzlaşamadıkları için boşanma davası süren Angelina Jolie'nin talebinin kabul edilmesi, Angelina Jolie için kazanma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yıllardır sonuçlanmayan velayet davasında Jolie, "yasal bir zafer" kazandı.

Özel olarak tutulan ve Mayıs ayında velayet konusunda uzlaşma sağlandığını açıklayan hakim, Jolie'nin talebiyle mahkeme tarafından bu görevden alındı.

Jolie'nin 2016'da boşanma davası açmasıyla birlikte başlayan yargı süreci devam ederken çiftin avukatları, 2018'de bir uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak bu anlaşma yasallaşmadan vazgeçildiği görülüyor.

Bu hafta davadan alınan özel hakim John Ouderkirk, Mayıs ayında Pitt ve Jolie'ye ortak velayet verilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Ancak ortak velayete karşı çıkan Jolie, Ouderkirk'in Pitt'in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple "Çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını" belirterek hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

Cuma günü California mahkemesi Jolie'nin talebini haklı buldu ve "Bu etik ihlâl, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor" açıklamasıyla hakimi davadan aldı.

Bu karar, davanın yeni bir hakimin göreve atanmasıyla birlikte davanın yeniden görüleceği anlamına geliyor.

ABD'de, özellikle ünlü kişilerin boşanma davalarında özel bilgilerin gizli kalması ve uzlaşma sağlanabilmesi için özel hakim tutmak, oldukça sık görülen bir uygulama.

Brad Pitt'in basın danışmanlarından biri ise, hakimin davadan alınmasının "teknik bir gerekçeye dayandığını" belirterek, ortak velayet kararının arkasında yatan sebeplerin değişmediğini açıkladı.

Angelina Jolie tarafından ise henüz kararla ilgili bir açıklama gelmedi.

Jolie, Ouderkirk'ün davayı sürdürürken çocukların da tanık olarak dinlenmesini kabul etmemesi üzerine, bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

İkilinin boşanma davası başladığında üçü evlatlık üçü biyolojik olan altı çocuğu da 18 yaşının altındaydı. Bugün çocuklardan beşi, 13 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox, 15 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki Zahara ve 17 yaşındaki Pax, velayet davasının özneleri durumunda.

Maddox ise 19 yaşında olduğu için artık velayet davasının dışında.

2004 yılında başrolleri paylaştıkları Mr. and Mrs. Smith adlı filmin çekimleri sırasında tanışan ve 10 yıllık evliliğin ardından 2014'te evlenen çift, Eylül 2016'da ayrıldıklarını duyurmuştu. Aynı yıl Jolie, "Uzlaşılamayan fikir ayrılıkları olduğu" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

Jolie boşanma davası açmadan hemen önce Pitt, çocuklara şiddet uyguladığı şüphesiyle sorgulanmış ancak suçlamalar düşmüştü. İkili, 2019'dan bu yana resmen 'bekar' olarak gözüküyor. Ancak velayet uzlaşması sağlanamadığı için dava sürüyor.

Dünyada en çok takip edilen evliliklerinden biri olan bu birliktelik, Jolie'nin aktörler Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller'ın ardından yaptığı üçüncü evlilik. Brad Pitt'in ise Friends dizisiyle ünlenen Jennifer Aniston'ın ardından ikinci evliliği.

BBC
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