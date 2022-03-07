Angelina Jolie, insani krize dikkati çekmek için Yemen'de

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Yemen'deki çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için Aden kentine geldi. Jolie, Aden ilindeki bir sığınmacı kampını ziyaret etti.