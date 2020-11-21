Angela Merkel kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi ülkenin başbakanıdır?

Angela Merkel kimdir? Ne iş yapmaktadır? Gerçek adı Angela Dorothea Merkel olan Merkel kimdir? Angela Merkel biyografisi nedir?

Angela Dorothea Merkel 17 Temmuz 1954'te Hamburg'da doğan Almanya başbakanıdır. Angela Merkel kimdir? Ne iş yapmaktadır? Gerçek adı Angela Dorothea Merkel olan Merkel kimdir? Angela Merkel biyografisi nedir?

ANGELA MERKEL KİMDİR?

Mecklenburg-Vorpommern'den milletvekili olduktan sonra 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Şansölyesi seçildi. 2000-2018 yılları arasında Hristiyan Demokrat Birliği'nin federal başkanlığını yürüttü. 2002-2005 yılları arasında CDU-CSU parlamento grubunun başkanı idi. 2005-2009 yılları arasında Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Büyük Koalisyon, 2009-2013 yılları arasında Hür Demokrat Parti ile koalisyon, 2013 yılından beri de Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Büyük Koalisyonun Şansölyesi olarak Almanya'yı yönetmektedir.

Almanya'nın 1871 yılında modern bir devlet olmasından sonraki ilk kadın şansölye olup, II. Dünya Savaşı'ndan beri en genç Alman şansölyesidir.

EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Lutheran bir papazın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından dedesi Ludwig Kasner, Polonya kökenlidir. Ailenin orijinal soyadı olan Kazmierczak, 1930 yılında Kasner olarak Almancalaştırılmış halde değişmiştir.

Okulda akıcı şekilde Rusça konuşmayı öğrendi ve matematikteki başarısından dolayı ödül aldı.

Templin'de eğitim gördü ve 1973'ten 1978'e kadar Leipzig Üniversitesi'nde fizik okudu. 1978 ile 1990 yılları arasında Berlin-Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü'nde okudu. Kuantum kimyası üzerine tez için bir doktora (Dr. rer. Nat.) kazandıktan sonra araştırmacı olarak çalıştı ve birçok makale yayınladı.

SİYASAL YAŞAMI

22 Kasım 2005 tarihinde, Merkel Almanya Başbakanı SPD ile bir koalisyon sonuçlanan bir çıkmazda seçilmesinin ardından görevi üstlendi. Büyük çoğunluğu ile 2009 yılında yeniden başbakan seçildi ve FDP ile bir hükûmet koalisyonu kurmayı başardı. 2018 yılının Ekim ayında yaptığı açıklamada parti liderliğini ve siyaseti bırakacağını açıklayan Merkel, başbakanlık görevini 2021 yılına kadar sürdürmek istediğini ve başbakan olarak son dönemi olduğunu ifade etti.

ÖZEL HAYATI

1977 yılından, boşandığı 1982 yılına kadar fizikçi Ulrich Merkel ile evliydi. 1998 yılından beri Berlin kuantum kimyacısı ve büyük ölçüde medyanın dikkatinin dışında kalan Joachim Sauer'le ikinci evliliğini sürdürmektedir. İlk kez 1981'de tanıştılar. Merkel hiç çocuk sahibi olmamıştır, Sauer'in ise iki yetişkin erkek çocuğu bulunmaktadır. Aynı zamanda İngilizce bilmektedir.

Merkel ateşli bir futbol hayranıdır ve Federal Meclis'teyken maçları dinlediği ve resmi sıfatıyla milli takımın maçlarına katıldığı bilinmektedir. Merkel, en sevdiği filmin 1973'te gösterime giren Doğu Alman filmi The Legend of Paul ve Paula olduğunu belirtti.

1995'te saldırıya uğrayan Merkel, köpeklerden korkmaktadır. Vladimir Putin, Almanya ziyaretinde Reichshunde'unu ve Labrador retriever cinsi köpeğini 2007'de bir basın toplantısı sırasında getirdi. Putin, onu korkutmak istemediğini iddia etse de, Merkel daha sonra "Neden bunu yapmak zorunda olduğunu anlıyorum - bir erkek olduğunu kanıtlamak için ... Kendi zayıflığından korkuyor" şeklinde konuştu.

2017'den beri Merkel, birkaç halka açık olayda gözle görülür şekilde titrediği görüldü ve filme alındı, kısa bir süre sonra iyileşti. Böyle bir olaydan sonra titremeyi susuzluğa bağladı ve bir bardak sudan sonra kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Bunun Haziran 2019'da gerçekleştiği üç olaydan sonra, ertesi ay Mette Frederiksen ve Maia Sandu'nun devlet ziyaretleri sırasında milli marşların dinlenmesi sırasında sandalyeye oturmaya başladı.