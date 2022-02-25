Angela Merkel'in alışveriş esnasında cüzdanını çaldırdığı iddia edildi - Haberler
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Angela Merkel'in alışveriş esnasında cüzdanını çaldırdığı iddia edildi

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
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Angela Merkel'in alışveriş esnasında cüzdanını çaldırdığı iddia edildi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cüzdanını çaldırdığı öne sürüldü.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cüzdanını çaldırdığı öne sürüldü.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı.

Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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