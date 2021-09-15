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Angara'nın yıldızları adım adım finale yürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Angara'nın yıldızları adım adım finale yürüyor

Keçiören Belediyesi Radyo Angara TV'nin düzenlediği Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nda ön elemeyi geçen 12 yetenekli ses, final yolunda adım adım ilerliyor.

Keçiören Belediyesi Radyo Angara TV'nin düzenlediği Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nda ön elemeyi geçen 12 yetenekli ses, final yolunda adım adım ilerliyor. 10 bin TL ödüllü ses yarışmasının finali 29 Ekim'de yapılacak.

Ankara'da yaşayan yetenekli seslerin keşfedilip müzik dünyasına kazandırılması için düzenlenen yarışmaya 18 yaşından büyük olanların ve sadece Ankara'da yaşayanların katıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yarışmamızı bireysel ses performansına göre yapıyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, pop, rock, rap ve hiphop, fantezi veya arabesk gibi müzik türleriyle birçok vatandaşımız katılım sağladı. Ön eleme, halk oylaması ve final gecesi olarak planladığımız yarışmamızda şu anda 12 kıymetli ses yarışmaya devam ediyor. 20 Eylül'de Radyo Angara TV'nin web sitesi üzerinden başlatacağımız elektronik halk oylaması neticesine göre de finale kalacak olan 8 adayımız belli olacak. Son 8'e kalan yarışmacılarımız ise 29 Ekim'de jüri karşısında gösterecekleri canlı performansları ve halkoylarıyla birincilik için yarışacaklar" dedi.

Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nın jürisinde Ertuğrul Karabulut, Erhan Konuk, Gülşen Kutlu ve Vedat Kaptan Yurdakul yer alacak. Birincinin belli olacağı final gecesi 29 Ekim'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciler önünde gerçekleştirilecek. - ANKARA

Angara'nın yıldızları adım adım finale yürüyor

Angara'nın yıldızları adım adım finale yürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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