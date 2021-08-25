Anemi nedir? Anemi neden olur?

Demir eksikliği anemisi, kanda yeterli sayıda sağlıklı alyuvar hücrelerinin bulunmaması durumuna verilen isim olan aneminin yaygın olarak görülen bir alt türüdür. - kanda yeterli sağlıklı alyuvarların bulunmadığı bir durum. Alyuvar hücreleri vücut dokularına oksijen taşıma işlevini görürler. Peki, Anemi neden olur? Anemi nedir?

İsminden belli olduğu üzere, demir eksikliği anemisi vücuttaki demir miktarının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan vücudu yeterli demire sahip değilse, alyuvar hücreleri de vücudun ihtiyacı olan yerlerine oksijen taşımalarını sağlayan madde olan hemoglobin maddesini üretemez. Demir eksikliği anemisi, bunun doğrudan bir sonucu olarak bireyi yorgun ve nefes darlığından muzdarip bir halde bırakabilir. Anemi nedir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ANEMİ NEDİR?

Anemi, kırmızı kan hücrelerinin sayısının veya içlerindeki hemoglobin konsantrasyonunun normalden düşük olduğu bir durumdur. Oksijen taşımak için hemoglobin gereklidir ve çok az veya anormal kırmızı kan hücreniz varsa veya yeterli hemoglobin yoksa, kanın vücudun dokularına oksijen taşıma kapasitesi azalır. Bu, diğerlerinin yanı sıra yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi semptomlarla sonuçlanır. Fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için gereken optimal hemoglobin konsantrasyonu yaşa, cinsiyete, ikametgah yüksekliğine, sigara içme alışkanlıklarına ve hamilelik durumuna göre değişir. Aneminin en yaygın nedenleri beslenme yetersizliklerini, özellikle demir eksikliğini içerir, ancak folat, B12 ve A vitaminleri eksiklikleri de önemli nedenlerdir; hemoglobinopatiler; ve sıtma, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar,

Anemi, özellikle küçük çocukları ve hamile kadınları etkileyen ciddi bir küresel halk sağlığı sorunudur. DSÖ, dünya çapında 5 yaşından küçük çocukların %42'sinin ve hamile kadınların %40'ının anemik olduğunu tahmin etmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.