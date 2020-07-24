Andrew Andrews Darüşşafaka Tekfen'de! Daçka'mız, ABD'li skorer oyun kurucu Andrew Delano Andrews ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

4 sene Washington Üniversitesi için ter döktükten sonra 2016 yılında ilk profesyonel sezonunu BSL ekiplerinden Best Balıkesir'de geçiren Andrews, daha sonraki sezon ise G-League'de boy gösterdi.

2018 sezonunda Letonya Ligi ekiplerinden Vef Riga ve Israil Ligi Hapoel Afula takımlarında oynayan 1.91 boyundaki yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon ise BSL'ye geri döndü. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına BSL'de başarılı bir performans ortaya koyan oyuncumuz, pandemi nedeniyle lige ara verilene kadar oynadığı 17 lig maçında maç başına 20.8 sayı, 4.5 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Lige verilen aranın ardından İsrail Ligi takımlarından Maccabi Haifa ile 2019-20 sezonunu başarı ile tamamladı.

Kaynak: Bültenler