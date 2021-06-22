KAHRAMANMARAŞ - Andırın, ziyaretçilerini bekliyor
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KAHRAMANMARAŞ - Andırın, ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran Andırın ilçesi, alternatif tatil rotası arayanları el değmemiş doğasıyla cezbediyor.

Galgamaç Şelalesi başta olmak üzere tarihi Azgıt, Meryemçil, Akkale ve Haştırın kaleleri, göller ve yaylalarıyla adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarih severlerin izole tatil rotaları arasında yer alıyor.

Bünyesinde birçok coğrafi bölgenin iklimini barındıran Andırın'ın ziyaretçi sayısı, yaz döneminde artıyor. Bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak isteyenlere doğal ortamda serinleme imkanı sunan bölge, tarihi kaleleri başta olmak üzere kanyonları, şelaleleri ve mesire alanlarıyla doğa ve tarih severleri ağırlıyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, ilçenin doğal güzellikleriyle sıra dışı bir bölgede yer aldığını söyledi.

Bölgenin son yıllarda büyük ilgi gördüğünü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını anlatan Doğan, ziyaretçilerinin daha da artacağına inandıklarını ifade etti.

"Bütün tarih ve doğa severleri ilçemize bekliyoruz"

Doğan, bölgenin doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlçemize gelen ziyaretçilere rehberlik hizmeti sunmak ve doğal alanlarımızı gezdirmek istiyoruz. Kışın 35 bin olan nüfusumuz yaz aylarında 150 bini buluyor. Bunun dışında binlerce ziyaretçi geliyor. Turizm altyapısını geliştirmeye çalışmalarımız elimizden geldiğince sürüyor. Bütün tarih ve doğa severleri ilçemize bekliyoruz. Burada ibadethaneler, mozaik alanları, kaya mezarları, birçok kanyon ve vadilerimiz var. İlçemiz, insanların temiz hava teneffüs edebilecekleri, soğuk sularından içebilecekleri dolayısıyla unutamayacakları zaman geçirebilecekleri bir bölge."

KAHRAMANMARAŞ - Andırın, ziyaretçilerini bekliyor
KAHRAMANMARAŞ - Andırın, ziyaretçilerini bekliyor
KAHRAMANMARAŞ - Andırın, ziyaretçilerini bekliyor
KAHRAMANMARAŞ - Andırın, ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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