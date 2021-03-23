"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti

Danıştay tarafından alınan karar ile ilkokullarda okutulan Andımız'ın kaldırılmasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili yapılan bir araştırmada seçmenlere "Andımız okutulsun mu?" sorusu yöneltildi. Bu soruya MHP seçmeninin yüzde 83.8'i, AK Parti seçmeninin ise yüzde 74.9'u "Andımız'ın okullarda okutulmasını devam ettirirdim" yanıtını verdi.

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Mart Ayı 3. Hafta Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, Danıştay'ın Andımız kararı da anımsatılarak, seçmenlere, Andımız'ın okullarda okutulup okutulmayacağına ilişkin "Siz karar veriyor olsaydınız hangisini seçerdiniz?" sorusu yöneltildi.

"OKUTURDUM" GÖRÜŞÜNDE İLK SIRADA CHP'LİLER YER ALIYOR

Partilere yönelik dağılıma yer verilen araştırmada, CHP seçmeninin yüzde 96'sı, İYİ Parti seçmeninin 92.9'u, MHP seçmeninin yüzde 83.8'i, AK Parti seçmeninin yüzde 74.9'u ve HDP seçmeninin yüzde 39.5'i "Andımız'ın okullarda okutulmasını devam ettirirdim" yanıtını verdi.

"KALDIRIRDIM" GÖRÜŞÜNDE İLK SIRADA HDP'LİLER VAR

"Okutulmasını kaldırırdım" görüşü ise HDP'lilerde yüzde 60.5, AKP'lilerde yüzde 25.1, MHP'lilerde yüzde 16.2, İYİ Partililerde yüzde 7.1 ve CHP'lilerde yüzde 4 olarak gerçekleşti.

BAHÇELİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli Danıştay'ın kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: "Türk'üm, Doğruyum' haykırışıyla başlayan Öğrenci Andımız; 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş; 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğramıştır. And, adı üstünde yemindir, milli ruhun körpe dimağlara aşılanması, milli değerlerin aktarılmasıdır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türk'üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır. Kaldı ki Öğrenci Andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır. HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLİ ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞI'DIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı bir açıklamada, "Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı yılıdır. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor" ifadelerine yer vermişti.