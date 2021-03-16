Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi
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Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi

16.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:49

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Kayı boyundan geldim. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer vererek Danıştay kararı ile okullarda Andımız'ın okutulmasına getirilen yasağa tepki gösterdi.

Andımızın kaldırılması kararına tepki gösteren isimlerden biri de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu. 83 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Arkın, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Kayı boyundan geldim... Özgür ruhluyum... Millet, vatan sevgisiyle doluyum... Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Arkın, dün akşam paylaştığı bir okul bahçesi videosuna ise "Önce hayaller ölür" notunu düşmüştü.

Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi

NE OLDU?

Danıştay 8. Dairesi'nin 2018 yılında "Andımız kaldırılamaz" kararı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, dairenin bu kararını temyize götürdü. Temyiz başvurusunun ardından dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun önüne geldi.

Kurul da Andımız ile ilgili nihai kararı verdi. Buna göre Kurul, MEB'in itirazını oy çokluğu ile kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırmış oldu. Karar uyarınca okullarda Andımız okunmayacak.

Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi
Haber Yorumları (8)
BURAK: Lafla peynir gemisi yürümüyor . Karda kışta her sabah okunan 1977 den sonra başımıza çıkarılan andımız türküsü sevgiyi , saygıyı aşılamıyor . Ezbere papağan gibi aynı şeyi söylemenin anlamı olmadığını söylemek için uzman mı olmalıyız
Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
CENGOO: senin mantığına göre İstiklal Marşı''da kalkmalı. . . Türküm Demek zor geliyor de daha anlaşılır olsun
2 2 Yayından Kaldır
ETME: Bırak millet seni güzel hatırlasın . Siyasi oyunlara alet olma. Seni sevenler seni bu şekilde hatırlamasın.
Cevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
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