Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Kayı boyundan geldim. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer vererek Danıştay kararı ile okullarda Andımız'ın okutulmasına getirilen yasağa tepki gösterdi.

Andımızın kaldırılması kararına tepki gösteren isimlerden biri de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu. 83 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Arkın, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Kayı boyundan geldim... Özgür ruhluyum... Millet, vatan sevgisiyle doluyum... Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Arkın, dün akşam paylaştığı bir okul bahçesi videosuna ise "Önce hayaller ölür" notunu düşmüştü.

NE OLDU?

Danıştay 8. Dairesi'nin 2018 yılında "Andımız kaldırılamaz" kararı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, dairenin bu kararını temyize götürdü. Temyiz başvurusunun ardından dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun önüne geldi.

Kurul da Andımız ile ilgili nihai kararı verdi. Buna göre Kurul, MEB'in itirazını oy çokluğu ile kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırmış oldu. Karar uyarınca okullarda Andımız okunmayacak.